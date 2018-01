Best Pittig shaket cocktails 02u50 0

Best Pittig, de vereniging voor ondernemende vrouwen, uit Dendermonde organiseert op woensdag 17 januari een workshop "cocktails shaken en proeven". Onder deskundige begeleiding van Reinout Gelaude shaken de deelnemers verschillende alcoholische en niet-alcoholische cocktails. De vorige editie was een groot succes. Nu volgt deel twee van deze amusante workshop. De activiteit start om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Gildenhuis, aan de Otterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Deelnemen kost 30 euro. Info en inschrijvingen: bestpittig.dendermonde@gmail.com. (DND)