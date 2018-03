Berlare duurst, Zele grootste stijger VASTGOEDPRIJZEN BIJNA OVERAL DE HOOGTE IN NELE DOOMS

07 maart 2018

02u49 0 Dendermonde De vastgoedprijzen in onze regio zijn bijna overal de hoogte in gegaan. De grootste stijging was in Zele, maar de duurste woningen staan in Berlare. In Buggenhout en Lebbeke daalde de prijs. Overal neemt het aantal appartementen toe.

De duurste woningen in onze regio zijn momenteel in Berlare te vinden. Met een gemiddelde prijs van 255.355 euro voor een huis spannen ze daar de kroon op de vastgoedmarkt in onze streek. De woningprijzen stegen er in een jaar tijd met 3,1 procent. Dat blijkt uit cijfers die zakenkrant De Tijd publiceerde.





In Zele werd echter een nog veel grotere stijging van de woningprijzen genoteerd: liefst 6,5 procent. Een huis kost daar gemiddeld 251.048 euro.





Ongeveer dezelfde prijs betalen kopers in Buggenhout voor een woning, 251.942 euro. Het is één van de weinige gemeenten waar de prijzen wel gedaald zijn. In Buggenhout namen ze af met 2,2 procent. Ook in Lebbeke werd een daling van vastgoedprijzen vastgesteld, met 1,9 procent. Wie daar een huis wil kopen, betaalt gemiddeld 218.604 euro. De goedkoopste woningen staan evenwel in Hamme, ook al stegen de prijzen daar in een jaar met 1,1 procent. Kopers moeten hier gemiddeld 210.406 euro neerleggen om een pand te verwerven.





In Dendermonde zagen ze de woningprijzen met 3,5 procent toenemen. Gemiddeld moet daar 225.741 euro neergeteld worden. In tegenstelling tot de woningprijzen zijn de sommen voor appartementen in de Ros Beiaardstad dan weer wel afgenomen. Met maar liefst 5,2 procent. Een appartement hier kost gemiddeld 167.232 euro.





Dat de prijzen voor flats daalden, heeft volgens schepen van ruimtelijke ordening Niels Tas (sp.a) zo zijn redenen. "De voorbije jaren zijn heel wat nieuwe meergezinswoningen gebouwd in Dendermonde", zegt hij. "Daardoor staan er in onze stad meer appartementen te koop dan er vraag naar is."





Het aantal appartementen neemt overigens in alle gemeenten van onze regio toe. Daarmee volgt deze streek een trend in het hele land. De opmars van appartementen is ingezet in kleinere gemeenten. Dat tonen cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw aan. "Veel kleinere gemeenten hadden maar een beperkt aantal flats in 2005, maar kenden een grotere groei met appartementen dan met huizen tussen 2005 en 2017", zegt Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw. "Verklaringen zijn de vergrijzing en stijgende prijzen van bouwgrond. Heel wat ouderen willen verhuizen naar een flat en jongeren kiezen een appartement omdat bouwgrond te duur wordt."