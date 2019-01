Berkestraat afgesloten Nele Dooms

13 januari 2019

De Berkestraat in Oudegem wordt op woensdag 16 januari afgesloten voor het verkeer. Er zal die dag een verhuislift in de straat opgesteld worden, ter hoogte van huisnummer 19. Omdat de rijweg erg smal is, zal er daardoor geen verkeer kunnen passeren. de straat wordt daarom volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De maatregel geld van 10 tot 15 uur. Chauffeurs kunnen een wegomleiding volgen via de Oudegemsebaan, de Pastoor J. De Harduynstraat en de Hofstraat.