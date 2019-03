Bereidheid bij leerkrachten om te staken is groot, maar meeste scholen blijven wel open Nele Dooms

19 maart 2019

15u49 3 Dendermonde De oproep van de onderwijsvakbonden om woensdag het werk neer te leggen, valt ook in de Dendermondse regio niet in dovemansoren. In het merendeel van de scholen staken leerkrachten, maar is wel opvang voor de leerlingen. Scholen waar niet gestaakt wordt, houden alternatieve acties. Slechts een minderheid houdt de schoolpoorten effectief dicht. Dat blijkt uit een rondvraag.

De grootste schoolstaking ooit die in ons land heeft plaatsgevonden, dat moet het woensdag worden. Ook in Dendermonde en omgeving leggen leerkrachten het werk neer om op te komen voor onder andere meer werkingsmiddelen en tegen de toenemende werkdruk, besparingen, langer werken en lerarentekort. In enkele scholen is de stakingsbereidheid zo groot dat ze woensdag gewoon de deuren sluiten. In Lebbeke bijvoorbeeld blijft basisschool Konkelgoed dicht. In Buggenhout blijft ook gemeenteschool ‘t Sprinkhaantje gesloten, net als BLO-school Claevervelt. Ook in enkele basisscholen van het Oscar Romercollege zal de schoolpoort toe blijven.

In de meeste scholen wordt er wel opvang voorzien, ook al staken er verschillende leerkrachten. “De leerlingen van het secundair hebben een brief meegekregen met de vraag om thuis te blijven”, zegt Hans Vanhulle, directeur van het Oscar Romerocollege. “Afhankelijk van de campus verschilt het aantal leerkrachten dat staakt, maar het lesverloop zal ernstig verstoord zijn. Er hebben zich al tussen de 25 en 50 procent stakers gemeld voor het secundair. Voor jongeren die toch naar school komen, zal er wel opvang zijn.”

Scholen blijven open

Een gelijkaardig verhaal klinkt bij het Atheneum van Dendermonde. Ook de gemeentelijke basisscholen van Dendermonde blijven open, ondanks stakende leerkrachten. “Er zijn inderdaad verschillende leerkrachten die het werk neerleggen, maar we voorzien een aangepast programma voor de kinderen”, zegt Danny Verneirt, directeur van basisscholen De Klinker uit Schoonaarde en Echo uit Oudegem.

In vrije basisschool Dorp van Lebbeke gaan de lessen gewoon door. “Er zijn enkel vier kleuterjuffen die staken en daar voorzien we in een oplossing voor de kleuters”, zegt directeur Bart Hiel. “De andere leerkrachten staken niet. Maar dat wil zeker niet zeggen dat we niet achter de gevraagde maatregelen en eisen van de staking staan!” Ook in de Heilig-Hartschool in Sint-Gillis verwoorden ze het op een gelijkaardige manier. “Geen stakers, hoewel er meer dan voldoende gegronde redenen zijn om het wel te doen omdat het basisonderwijs al jaren stiefmoederlijk behandeld wordt én het water aan de lippen van de leerkrachten staat”, zegt directeur Chris Pauwels.

Alternatieve acties

In scholen waar niet of weinig gestaakt wordt, vinden woensdag wel alternatieve of ludieke acties plaats om de boodschap van de staking toch kracht bij te zetten. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout. “Bij ons wordt nauwelijks gestaakt”, zegt directeur Nele De Bie. “Niet omdat we tevreden zijn met het huidig beleid, wel omdat de leerlingen net voor een examenperiode staan. We gaan wel enkele acties ondernemen, samen met de leerlingen.”

Ook in basisschool Minnestraal in Lebbeke zijn acties voorzien. “Geen enkele leerkracht staakt, maar we zijn wel solidair en ondersteunen de actie”, zegt directeur Herman Vermeiren. “Daarom schorten wij gedeeltelijk de lessen op en geven andere activiteiten in de plaats. Zo staat een stevige klimaatwandeling op het programma, net als sport, techniek en gezelschapsspelen. Het is een feit dat er meer moet geïnvesteerd worden in het basisonderwijs. De leerkrachten en ondersteunend personeel van de Minnestraal zijn zeer gedreven en begaan met de kinderen, maar we botsen meer en meer op onze grenzen.”

In Vrije Basisschool Opstal maken ze zich op voor een lentemars in plaats van staking. “Wij staken niet, maar dat betekent niet dat we niet tevreden zijn”, zegt directeur Lut Moernaut. “Jaarlijks worden we geconfronteerd met veel te grote klasgroepen, te veel administratieve planlast en gebrek aan ondersteuning in de klas. Het M-decreet blijft bovendien een moeilijk te realiseren opdracht. Woensdag maken we de keuze om toch onderwijs aan te bieden, maar we houden een wandeling om tot rust te komen en zo symbolisch ons ongenoegen te uiten. We roepen ouders op om ons daarin te vergezellen.”