Beperktere huisvuilophaling door sneeuw Nele Dooms

23 januari 2019

09u39 0 Dendermonde Door de sneeuw die nog bijgevallen is en de bijhorende gladheid vindt woensdag een beperktere huisvuilophaling plaats. Afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare, laat de huisvuilwagens niet rijden in straten die er niet goed bijliggen om veiligheidsreden.

De huisvuilwagens van Verko vertrokken woensdagochtend met vertraging, maar reden dan uiteindelijk toch uit. De inzameling van huisvuil, PMD en GFT zal op de verschillende afvalrondes zoveel als mogelijk gebeuren, maar toch beperkter dan anders. “Dat is een moeilijke beslissing, maar er zijn te veel risico’s voor de veiligheid”, zegt Verko-directeur Kris Verwaeren. “We laten geen huisvuilwagens rijden in de kleinere straatjes die er nog glad bijliggen. Onze mannen doen hun best om zoveel mogelijk af te werken, maar hier en daar zal dus spijtig genoeg afval blijven staan.”

Verko beseft dat het tijdstip om deze beslissing te nemen allesbehalve evident is, gezien de turbulente periode die Verko nog maar net achter de rug heeft. Door een staking was de huisvuilophaling de voorbije drie weken al danig verstoord. Werknemers van de ophaaldienst waren nog maar sinds deze week weer allemaal aan het werk en nu steekt de sneeuwval stokken in de wielen. “Maar we willen gewoon geen enkel risico nemen”, zegt Verwaeren. “Een huisvuilwagen die begint te glijden, ook al is het maar tegen 20 kilometer per uur, is een groot gevaar op de weg. Niet alleen voor wie er mee rijdt, maar ook voor wie er achter loopt én voor wie er toevallig passeert.”

Bedoeling is om alle vandaag geplande rondes van de afvalkalender, in onder andere Berlare, Hamme, Grembergen, Buggenhout, Lebbeke en Sint-Gillis-Dendermonde uit te voeren. In de praktijk kan het dus zijn dat bepaalde straten om veiligheidsredenen niet bediend kunnen worden. Waar dat het geval is vraagt Verko de inwoners om het niet opgehaalde afval aan de straat te verwijderen en opnieuw aan te bieden bij de volgende geplande inzameling van dezelfde afvalsoort.