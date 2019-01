Benno is nieuwe Prins Carnaval Nele Dooms

27 januari 2019

14u21 0 Dendermonde Ben “Benno” Buggenhout is de nieuwe Prins Carnaval van Dendermonde. Hij won de prinsenverkiezing zaterdagavond in de sporthal van Oudegem van tegenkandidaat Thierry Saeys-Rombaut (27) uit Oudegem.

Buggenhout kon met zijn show het merendeel van het publiek overtuigen dat hij de titel van Prins Carnaval waardig is. “De mooiste show die er in jaren al is geweest”, klonk het bij de aanwezigen. “Dit was carnaval op hoger niveau. De overwinning is dan ook meer dan verdiend.”

Buggenhout, 29 jaar, komt uit de reuzendragersfamilie van Dendermonde. Zelf is hij al meer dan tien jaar drager van reus Mars toe. “Maar ook het carnavalsleven spreekt me aan”, zegt hij. “Daarom liep ik al enkele jaren met de idee rond om te proberen Prins Carnaval van Dendermonde te worden. Enkele vrienden van mij deden me dat in het verleden al voor en ik maakte telkens deel uit van de campagneteams. Nu maakte ik het zelf waar en dat maakt me heel blij.”

2019 is voor Benno het ideale moment om de carnavalsscepter te zwaaien. “Ik ben dit jaar aan een persoonlijk jubileum van 15 jaar carnaval vieren in Dendermonde toe”, zegt hij. “Mijn carnavalscarrière startte bij De Mikkadoos en na een omzwerving langs Dweis startte ik met vrienden de eigen groep Das’t Er Over op. Ik kijk er nu al naar uit om boven op de Prinsenwagen door Dendermonde te rijden.”