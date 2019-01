Benno en Thierry doen gooi naar titel Prins Carnaval Nele Dooms

08 januari 2019

09u34 0 Dendermonde De Dendermondse carnavalswereld mag zich aan een spannende verkiezingsstrijd verwachten. Twee kandidaten doen een gooi naar de titel. Ben “Benno” Buggenhout en Thierry Saeys-Rombaut willen heel graag de scepter zwaaien tijdens het volgende carnavalsfeest in maart.

Met de start van het nieuwe jaar is het voor het Karnavalcomitee Dendermonde tijd om volop te beginnen aftellen naar het volgende Dendermondse carnavalsfeest. Dat vindt dit jaar plaats op zondag 10 maart. Het comité verwacht de deelname van een zevental Dendermondse carnavalsgroepen, aangevuld met groepen uit omliggende gemeenten. “We steken opnieuw heel wat energie in de vorming van een mooie stoet, zodat de toeschouwers in de straten van het centrum volop kunnen genieten”, zegt voorzitter Willy Ophalvens. “Met de koorts die in Dendermonde stilaan begint los te breken rond de nakende Ros Beiaardommegang, kan het trouwens niet anders of enkele groepen laten zich daardoor al inspireren voor hun wagen.”

Maar voor het zover is, staat eerst nog de jaarlijkse Prinsenverkiezing op het programma. Die vindt plaats op zaterdag 26 januari. Twee kandidaten dingen naar de titel en daar zijn de Dendermondse carnavalisten blij om. “Dat maakt de strijd toch spannender dan wanneer er maar één kandidaat is”, zegt Ophalvens. “De jongste jaren mogen we op dit vlak zeker niet klagen over de belangstelling.”

Ben Buggenhout, bij de meesten gekend als “Benno”, is 29 jaar en komt uit de reuzendragersfamilie van Dendermonde. “Mijn vader Rudof Buggenhout, den Dolf, is 43 jaar lang reuzendrager geweest en ikzelf ben in 2019 aan mijn twaalfde keer als drager van reus Mars toe”, zegt hij. “Ik loop echter ook al enkel jaren met de idee rond om eens te proberen Prins Carnaval van Dendermonde te worden. Enkele vrienden van mij deden me dat in het verleden al voor en ik maakte telkens deel uit van de campagneteams. Dat deed de goesting alleen maar toenenemen. 2019 is het ideale moment omdat ik aan een persoonlijk jubileum van 15 jaar carnaval vieren in Dendermonde toe ben. Mijn carnavalscarrière startte bij De Mikkadoos en na een omzwerving langs Dweis startte ik met vrienden de eigen groep Das’t Er Over op.”

Benno neemt het tijdens de verkiezing op tegen Thierry Saeys-Rombaut, (27) uit Oudegem. “Mijn grootste en belangrijkste hobby is carnaval”, zegt die. “Ervaring deed ik eerder al op als klein jeugdprinske in 1998 en 1999. Nu wil ik graag de echte pluimen op mijn hoofd en de scepter in mijn hand. Ik hielp de voorbije jaren al verschillende kandidaten Prins Carnaval om hun droom te verwezenlijken. Ik hoop dat nu de mijne kan uitkomen. Twintig jaar na de titel van Jeugdprins zou dat de kroon op het werk zijn. Ik krijg daarbij ook alle steun van mijn vrouw. Zij staat altijd aan mijn zijde en zal ook tijdens mijn show te zien zijn, samen met andere Dansmariekes.”

Wie de verkiezing wil bijwonen, kan op zaterdag 26 januari terecht in de sporthal van Oudegem. De deuren gaan er open vanaf 20 uur. Toegangskaarten kosten 3 euro in voorverkoop, 5 euro aan de kassa.