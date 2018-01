Benefietverkoop voor AED-toestel in Justitiepaleis 31 januari 2018

02u36 0 Dendermonde Het personeel in het Dendermondse Justitiepaleis zal, met de steun van de afdelingsvoorzitter en afdelingsgriffier, een eigen actie op poten zetten om in het gerechtsgebouw een AED-toestel te kunnen plaatsen.

Leden van de werkgroep EHBO en personeel van Beheer en Toezicht slaan daarvoor de handen in elkaar. Een benefietverkoop moet voldoende geld in het laatje brengen.





Risico hoog

"Door de vele bezoekers is het risico op een hartfalen in ons gebouw vrij hoog", zeggen Dominique Van de Winckel en Ilse De Ridder. "Een Automatische Elektronische Defibrillator zou dan ook geen overbodige luxe zijn."





Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart kan toedienen, als er sprake is van levenbedreigende hartritmestoornissen.





Bestelformulieren voor de benefietactie zijn beschikbaar aan de onthaalbalie.





(DND)