Bemanning peterschip Castor bezoekt Lakenhalle Nele Dooms

22 maart 2019

12u50 0

De bemanning van het schip Castor P901, een patrouillevaartuig van de Belgische marine, bracht vrijdagvoormiddag een bezoek aan het Dendermondse stadhuis. De Ros Beiaardstad is sinds 2014 peterstad van het marineschip dat in Zeebrugge voor anker ligt. Dendermondenaren en verschillende leerlingen van Dendermondse scholen kregen daardoor al de kans een kennismakingsrondvaart met het schip te maken. Nu was het de beurt aan de bemanning om naar Dendermonde af te zakken. Burgemeester Piet Buyse leidde de groep rond in de Lakenhalle, die recent volledig gerestaureerd werd, en vertelde er over de geschiedenis van Dendermonde en gebeurtenissen tijdens WOI. Een stadsgids zorgde dan weer voor een rondleiding in het stadhuis, met de focus op het Ros Beiaard. Ook een stadswandeling stond op het programma.