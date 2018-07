Beloofde fietsstroken komen er (nog) niet AL 4 JAAR VRAAG NAAR ACTIE IN ZANDSTRAAT EN SINT-GILLISLAAN NELE DOOMS

13 juli 2018

02u38 0 Dendermonde Schepen van mobiliteit Niels Tas (sp.a) haalt uit naar minister Weyts. Dat er voor beloofde fietssuggestiestroken in de Zandstraat en Sint-Gillislaan noch een timing noch budget is, kan er bij hem niet in.

Al sinds 2014 vraagt het stadsbestuur fietssuggestiestroken in de Zandstraat in Appels. Door het intense verkeer is de smalle weg er onveilig voor fietsers. Bevoegd minister Ben Weyts en zijn administratie hielden de boot lang af. Toen na een dodelijk ongeval op de Sint-Gillislaan in 2015 de stad ook fietsstroken vroeg op deze drukke steenweg, kwam er aanvankelijk ook een weigering.





Eind 2017, na lang aandringen en de nodige tellingen, beloofde minister Weyts dan toch voor beide wegen fietssuggestiestroken. "Uit metingen bleek het nut van deze ingreep. Op 5 december 2017 kwam de toezegging", zegt schepen Niels Tas. "Ondanks dat akkoord moeten we deze fietssuggestiestroken niet meteen verwachten. Uit een parlementaire vraag over dit dossier aan minister Weyts blijkt dat er zelfs nog geen timing én budget is. Ten vroegste 2019 zouden we misschien iets mogen verwachten..."





Tas haalt zwaar uit naar de minister: "Ik vraag me af of een fietsbeleid wel prioriteit is voor de minister", zegt hij. "Als stad doen wij enorme inspanningen om het hier voor fietsers veiliger en comfortabeler te maken. Als de minster dat ook belangrijk vindt, moet hij sneller handelen. Nu wordt Dendermonde gewoon aan het lijntje gehouden. Wij beslisten bijvoorbeeld recent zelf om in de Denderbellestraat fietsstroken aan te leggen en dat wordt al deze zomer gerealiseerd. Zo'n project vraagt dus niet veel tijd."





Tot 13.000 auto's per dag

De noodzaak is volgens Tas meer dan bewezen. "Op de Sint-Gillislaan rijden dagelijks bijna 12.000 voertuigen. Per dag rijden daar liefst 1.350 fietsers, vooral tijdens een grote ochtendpiek. De Zandstraat telt 13.000 voertuigen en 600 fietsers per dag. Gelijkaardige fietssuggestiestroken op de Brusselsesteenweg in Lebbeke bewezen al hun nut. Het aantal snelheidsovertredingen én ongevallen zijn er sinds de aanleg drastisch gedaald. De weg is er een pak veiliger geworden."





Ook weggebruikers reageren ontgoocheld op het uitblijven van de fietssuggestiestroken. Bewoner Bart Cool pleitte al langer voor maatregelen in de gevaarlijke Zandstraat. "Mijn zoontje mag met de fiets niet langs hier naar school omdat het zo gevaarlijk is", zegt hij. "Ik heb totaal geen begrip voor dit uitstel. In september moeten hier weer massaal scholieren met de fiets over deze dodelijke weg. Het is jammer dat een eerste stap naar meer veiligheid blijkbaar te veel is."