Beloning voor wie vlag Vlaamse Leeuw uithangt 11 juli 2018

Het Vlaams Belang van Dendermonde en de afdeling van Lebbeke belonen inwoners die vandaag, 11 juli, de vlag met de Vlaamse leeuw uithangen. Aanleiding is de Vlaamse feestdag. "Onder het motto 'Vlaanderen: ons land' roepen we de inwoners op om de leeuwenvlag uit te hangen", zeggen gemeenteraadsleden Barbara Pas uit Dendermonde en Gunther buggenhout uit Lebbeke. "Wie daar gehoor aan geeft, wordt verrast met een originele attentie. We ontwierpen zelfklevers met de boodschap 'Trots Vlaming én Dendermondenaar' en 'Trots Vlaming én Lebbekenaar'." In het Vlaams parlement diende het Vlaams Belang ook een resolutie in om 11 juli te laten erkennen als een wettelijk betaalde feestdag.





(DND)