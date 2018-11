Belgica start proefproject met vervoer op maat Nele Dooms

15 november 2018

17u11 0

Cultuurcentrum Belgica start met een proefproject rond vervoer op maat. Het biedt een vervoersservice aan voor alle betalende activiteiten die door Belgica georganiseerd worden. Het proefproject loopt tot het einde van dit theaterseizoen, tot juni 2019 dus. Belgica werkt hiervoor samen met vzw Mobar en het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Wie naar het theater wil, maar denkt daar niet te geraken of vreest dat hij na een voorstelling niet meer thuis geraakt, kan beroep doen op het voordelige vervoer op maat. Dat is beschikbaar bij podiumvoorstellingen en allerlei vormingsactiviteiten, maar niet voor activiteiten die via andere organisatoren in Belgica plaatsvinden. Gebruikers betalen per enkele rit. Houders van een UITpas met kansentarief krijgen een lagere prijs. Wie gebruik wil maken van het vervoer, kan op de website van Belgica een formulier invullen. Na een evaluatie van dit proefproject zal uitgemaakt worden of dit project definitief wordt of stopt. Meer info op www.ccbelgica.be.