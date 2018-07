Belfort zwaait fier de deuren open OMSLACHTIGE RESTAURATIEKLUS HELEMAAL VOLTOOID NELE DOOMS

02 juli 2018

02u25 0 Dendermonde De restauratie van het Belfort aan de Grote Markt in Dendermonde zit erop. Voortaan kunnen bezoekers helemaal tot in de top van de toren, waar een panoramisch zicht over de stad wacht. Het werelderfgoed werd gisteren officieel geopend door burgemeester Piet Buyse, in aanwezigheid van de burgemeester van Dinant.

Het eerste idee van het Dendermondse stadsbestuur om het Belfort volledig te restaureren dateert van 2001. De toren is erkend als Unesco Werelderfgoed en werd de voorbije jaren in verschillende fasen opgeknapt. Precies 640 jaar nadat het Belfort voor het eerst de deuren opende, is de restauratieklus nu helemaal achter de rug. Net op tijd om de eerste toeristen te laten genieten tijdens het toeristisch zomerseizoen in Dendermonde.





"Ons Belfort is uniek", zegt een fiere burgemeester Piet Buyse (CD&V). "De verticaliteit, waarbij bezoekers in één stuk door van beneden tot in de top kunnen kijken, komt nergens anders ter wereld in een Belfort voor. Net dat hebben we ook bij de restauratie willen bewaren. Daarvoor is een stalen trap langs de zijkant geplaatst, die de zeven etages van de toren wel respecteert maar ook het zicht vrijlaat. Het heeft ons bloed, zweet en tranen én een pak vertraging gekost om dit te verwezenlijken omdat een afwijking op de veiligheidsnormen nodig was. Maar het is toch gelukt."





Panoramisch zicht

Gisterennamiddag kregen de eerste genodigden de kans om die nieuwe trap te beklimmen en kennis te maken met het gerestaureerde Belfort. Boven, net onder de etage waar beiaardiers Marc Van Boven en Lorens Meulenbroek, voor het eerst weer op de beiaard konden spelen, wachtte een panoramisch zicht over de stad. "Dit had Dendermonde nog niet. Dankzij dit vernieuwde Belfort kunnen we dit uniek zicht nu wel aan bezoekers aanbieden", zegt Buyse.





Niveaus

Voorts rest nu enkel nog de museale afwerking van de toren. Die is onderverdeeld in verschillende tussenverdiepingen die overeen komen met de oorspronkelijke middeleeuwse niveaus. Elk niveau krijgt informatiepanelen die meer uitleg verschaffen over de verschillende functies van het Belfort doorheen de tijd en de geschiedenis van de toren. Bezoekers kunnen dan met een audiogids naar boven om overal een woordje uitleg bij te krijgen. Zo passeren ze bijvoorbeeld de wachttoren waar torenwachters over de stad uitkeken om in de middeleeuwen brandhaarden te detecteren.





Na de officiële opening van gisteren is het Belfort vanaf donderdag 12 juli te verkennen door het grote publiek. Er vinden een hele zomer lang elke donderdag nocturnes plaats, waarbij de Dendermondenaren de veertiende-eeuwse stadstoren gratis kunnen bezoeken. De avondlijke bezoeken zijn mogelijk op donderdagen 12 en 26 juli en 9 en 23 augustus, telkens van 19 tot 22 uur. Vanaf september kost een bezoek aan het Belfort 2 euro.