Belfort eindelijk open voor het grote publiek Nele Dooms

05 september 2018

15u56 0 Dendermonde Dendermondenaren zullen op zondag 9 september voor het eerst kennis kunnen maken met het gerestaureerde Belfort aan de Grote Markt in Dendermonde. Eindelijk mag het grote publiek de toren beklimmen en de nieuwe museale inrichting verkennen.

Normaal gezien was het de bedoeling dat Dendermondenaren tijdens de terrasjesavonden op donderdag in de voorbije zomervakantie het Belfort konden bezoeken. Maar de opening voor het publiek liep vertraging op omdat nog enkele extra werken nodig waren om de veiligheidsnormen te halen. "Die zijn nu wel uitgevoerd en ook de museale inrichting van de toren, met grote infoborden, is helemaal afgewerkt", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Daardoor kunnen we het Belfort nu eindelijk wel open stellen."

Dat gebeurt nu zondag 9 september, tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Een hele dag lang kunnen geïnteresseerden de toren gratis verkennen. Dendermondenaren zullen dat overigens nog tot het einde van dit jaar gratis kunnen. Daarna wordt de toegang betalend.

Het Belfort, erkend als Unesco-Werelderfgoed, kreeg een grondige restauratie. De binnenzijde onderging een complete metamorfose, met onder andere de plaatsing van een nieuwe trap. Die laat de open structuur tot in de top van de toren zien, maar laat tegelijk toe dat bezoekers tot boven kunnen klimmen. Via audioguides en informatiepanelen op diverse verdiepingen maken ze kennis met de diverse functies van de stadstoren doorheen de eeuwen en de verwoestingen die Dendermonde en stadhuis kenden tijdens WOI. Boven wacht een panoramisch zicht over de stad.