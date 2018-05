Belbus bellen vanuit nieuwe De Kroon 25 mei 2018

Net zoals in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius al het geval is, zal het ook in het nieuwe Huis van het Kind De Kroon mogelijk zijn om een belbus te bellen. De Kroon, aan de Kroonveldlaan tussen het gebouw van de federale politie en het ziekenhuis, opent aanstaande zondag officieel de deuren. Alle mogelijke diensten rond kinderen en opvoeden zijn er gecentraliseerd. Net omdat de Kroonveldlaan drukker bebouwd wordt met openbare voorzieningen, stelde gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V) aan schepen Niels Tas (sp.a) voor om een contactpunt voor de belbus te voorzien in het stadsgebouw. "De belbus kan een hulp zijn voor de mindermobiele bezoekers", zegt Cleemput. "Resultaat is dat in De Kroon, net zoals in Sint-Blasius, een 'belbusfoon' voorzien zal worden. Aan het onthaal zal een telefoon voorzien worden waarmee personen onmiddellijk en gratis naar de belbus kunnen bellen. Voor het ziekenhuis en omgeving bestaat er geen vaste busverbinding, dus is de belbus hier een zeer nuttig alternatief." Schepen Tas voegt er nog positief nieuws aan toe. "Momenteel is de stad ook gestart met de procedure voor het aanwerven van een medewerker", zegt hij. "Die zal deels het onthaal aan De Kroon op zich nemen en de mensen helpen bij het bellen naar de belbus." (DND)