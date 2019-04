Beklaagde vlucht voor politiecontrole: “Had schrik om opnieuw voor Peter D’hondt te verschijnen” Koen Baten

02 april 2019

15u05 0 Dendermonde Frank V.R. uit Dendermonde stond dinsdagochtend met knikkende knieën voor politierechter Peter D'hondt. De man negeerde vorig jaar een politiecontrole, maar kon 700 meter verderop toch geklist worden door de politie van Dendermonde. “Ik had schrik om opnieuw voor u te moeten verschijnen, omdat ik hier al eerder geweest was”, aldus V.R.

Toen de man besloot om de politiecontrole te negeren, had hij zes glazen wijn gedronken, te veel dus. Toen de man de controle opmerkte, bleef hij aan zijn gewone snelheid rijden. Eén van de agenten stak zijn armen op om hem te laten stoppen, maar de man reed gewoon door. Hierdoor moest de agent in kwestie ook wegspringen om niet aangereden te worden. Hij werd onmiddellijk V.R. werd onmiddellijk achtervolgd, en kon 700 meter verder gestopt worden. Hij verklaarde toen dat hij schrik had voor opnieuw bij Peter D'hondt terecht te komen.

In het verleden was hij al enkele keren verschenen voor dronken rijden. “Het is heel lief dat u aan mij denkt, maar dit soort feiten is toch niet meer voor herhaling vatbaar”, aldus Peter D'hondt. De man kreeg een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van 35 dagen. “Blijf gerust nog aan mij denken, maar ik hoop u hier niet meer te moeten zien”, besloot de politierechter.