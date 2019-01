Beklaagde maakt amok in cellen gerechtsgebouw “omdat het te traag gaat” Nele Dooms

30 januari 2019

Eén van de beklaagden die woensdag voor de correctionele rechter in Dendermonde moest verschijnen maakte het wel al te bont. Terwijl hij in de cellen in de kelderverdieping van het Dendermondse gerechtsgebouw zat te wachten om te verschijnen op zijn proces, begon hij er amok te maken. Toen de rechter dat te horen kreeg, liet ze de man naar boven brengen. Maar daar was het voor Hugo F. (27) uit Beveren, lang geen onbekende voor het gerecht trouwens, nog nodig om flink wat stoom af te laten. Hij slaagde er zelfs in de rechter de les te beginnen spellen. “Natuurlijk maak ik amok in de cellen. Jullie moeten me daar nog wat langer laten zitten zodat ik opgefokt geraakt. Heel jusitie is in fout. Ik ben gewoon naar hier gekomen om een uitleg te geven over de feiten waarvan ik beschuldigd ben en ik moet maar wachten en wachten. Ga misschien zelfs eens in die cellen zitten om te weten hoe plezant dat is.” Toen zowel rechter als openbaar aanklager de man wezen op zijn foute houding, leek die het nog altijd niet begrepen te hebben. Uiteindelijk werd de zaak uitgesteld omdat F. geen advocaat had. Op 20 februari zal zijn proces behandeld worden. “En zie maar dat het dan wat rapper gaat”, gaf hij de rechter nog mee toen hij door vier agenten werd afgevoerd, terug naar de gevangenis.