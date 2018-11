Bejaarde man rijdt met twee promille fietsster aan, maar herinnert zich aanrijding niet Koen Baten

06 november 2018

13u03 1 Dendermonde Arnold D. (75) uit Dendermonde stond disndagochtend terecht in de politierechtbank van Dendermonde nadat hij vorig jaar in Baasrode een fietsster had aangereden onder invloed van alcohol. De man was die dag 51 jaar getrouwd met zijn vrouw, en had een leuk feestje gevierd met zijn kinderen en kleinkinderen, waarbij hij ook enkele glazen alcohol had genuttigd.

Toen zijn kinderen vertrokken waren, was de man even in slaap gevallen, maar rond 20 uur ‘s avonds kreeg hij honger en besloot hij naar de frituur te rijden 150 meter verderop. “Ik voelde me goed en nam de wagen naar de frituur om een pakje friet te gaan halen", aldus D. “Toen ik een tijdje later terug kwam stonden er twee politiecombi’s voor mijn woning. Ik parkeerde mij gewoon op de oprit want was me van geen kwaad bewust.” De politie confronteerde de man met het feit dat hij een fietsster had aangereden en daarna gewoon was verder gereden. Onder meer de spiegel van de wagen hing los aan zijn voertuig. Op het moment van het ongeval had de man nog 2 promille in zijn bloed.

“Ik had het echt niet gezien of gevoeld, anders was ik zeker gestopt", vervolgde D. nog. Bij deze verklaring stelde de politierechter zich echter veel vragen. “De vrouw droeg een fluohesje en reed een meter voor u uit. Ofwel was je stomdronken en herinner je er niets meer van, ofwel pleegde je bewust vluchtmisdrijf", aldus Peter D'hondt.

De man bleef echter volhouden dat hij de fietsster niet gezien had. “Anders was ik echt gestopt. Ik voel me sindsdien zo schuldig, en heb ook het meisje al ontmoet en zij neemt mij niets meer kwalijk. Als ik echt bewust wou vluchten, zou ik nooit naar huis gereden zijn", aldus D. De politierechter veroordeelde de beklaagde tot een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van 30 dagen.