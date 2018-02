Beheerswerken in Sint-Onolfspolder 23 februari 2018

Natuurvereniging Natuurpunt Dendermonding plant beheerswerken in de Sint-Onolfspolder in Dendermonde. Vrijwilligers gaan er aan de slag om houtopslag te kappen en wilgen te knotten. Alle helpende handen daarbij zijn welkom. Wie wil meedoen, brengt best laarzen en werkhandschoenen mee. De beheerswerken vinden plaats op zaterdag 24 februari. De deelnemers verzamelen om 9 uur aan de Tijsluis van de Sint-Onolfspolder, tussen de Maaistraat en de Sint-Onolfsdijk aan de kant van Appels. Ook de namiddag vindt nog een sessie plaats, van 13.30 tot 16.30 uur. Iedereen is welkom. Info: 0475/62.70.21 of via bartdierickx@skynet.be. (DND)