Beheerswerken in Paddebeekvallei Nele Dooms

22 februari 2019

Natuurvereniging Natuurpunt Dendermonding organiseert op zaterdag 23 februari een nieuwe reeks beheerswerken in de Paddebeek- en Porrebeekvallei. Het onderhoud omvat deze keer het afzetten van hakhout. Alle helpende handen zijn welkom. Vrijwilligers die komen meedoen, brengen best laarzen en werkhandschoenen mee. De beheerswerken starten om 13.30 uur en duren tot 16.30 uur. De deelnemers verzamelen aan de Schuiteplasstraat 57 in Schoonaarde. Info: 0476/33.10.43 of via dirk.demesel@telenet.be.