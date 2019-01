Beheerswerken in Groot Schoor Nele Dooms

17 januari 2019

Natuurvereniging Natuurpunt afdeling Dendermonding, actief in onder andere Grembergen, organiseert op zondag 20 januari een reeks beheerswerken in het Groot Schoor. Vrijwilligers gaan aan de slag om riet te maaien in dit natuurgebied. Alle helpende handen zijn nodig. Medewerkers brengen best laarzen en werkhandschoenen mee. Een middagmaal is voorzien. De beheerswerken starten om 9 uur. Ook op zondag 3 februari staat er een werkdag op het programma. De deelnemers verzamelen aan Jeugdhuis Snuffel, aan de Sint-Elooistraat in Grembergen. Info: tarcy.verstraeten@dendermonde.be.