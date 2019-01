Beginnende brand aan schouw grotendeels zelf geblust door bewoners Koen Baten

12 januari 2019

13u06 0

In de Rosstraat in Baasrode hebben bewoners een beginnende brand grotendeels zelf kunnen blussen. Het vuur ontstond in de omgeving van de schouw, toen er plots rook en vlammen werden opgemerkt. De brandweer werd verwittigd, maar bij aankomst bleek dat de bewoners het vuur zelf al bijna onder controle hadden. De brandweer van Lebbeke deed wel nog een grondige controle ter plaatse omdat er heel wat isolatiemateriaal in de buurt lag wilden ze zeker zijn dat het vuur niet terug zou oplaaien. Bij de brand raakte niemand gewond en de schade bleef relatief beperkt. De Rosstraat was ter hoogte van de brand wel een tijdje afgesloten voor het verkeer.