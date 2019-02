Begijnhoflaan afgesloten Nele Dooms

02 februari 2019

De Begijnhoflaan in Dendermonde zal enkele dagen afgesloten zijn voor het verkeer. Aanleiding is de aanleg van een ondergrondse sorteerstraat voor afval. Daarvoor moeten er een mobiele kraan en materiaal op de rijweg en enkele parkeerplaatsen gezet worden. Dat gebeurt ter hoogte van huisnummer 68. Aan de werfzone is geen verkeer mogelijk. Chauffeurs moeten een omleiding volgen via de Zuidlaan, de Geldroplaan, de Brusselsestraat, de Sint-Jorisgilde, Gildenhof en Sint-Rochusstraat. Daarvoor wordt het deel van de Sint-Rochusstraat tussen de huisnummers 36 en 56 omgevormd tot tweerichtingsverkeer. Er wordt dan ook een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd, zodat de doorgang in beide richtingen altijd mogelijk blijft. In de Begijnhoflaan kunnen voetgangers en fietsers wel altijd door aan de werfzone. De werken vinden plaats van woensdag 6 tot vrijdag 8 februari.