Begijnhofhuisje gevrijwaard van stormschade Nele Dooms

12 maart 2019

15u21 2 Dendermonde Het huisje 11 op het Sint-Alexiusbegijnhof in Dendermonde is zo goed als gevrijwaard van stormschade. Dat blijkt nu de reusachtige naaldboom die door het stormweer zondag tegen de gevel van het huisje viel, gekleind en weggehaald is door de brandweer.

De boom waaide om vlak naast de Lourdesgrot, in de nabijheid van de begijnhofkerk, en trof daarbij het huisje in erfpacht van het Dendermondse stadsbestuur, dat volledig is ingericht als vroegere authentieke begijnenwoning. “Het was koffiedik kijken wat de schade zou zijn, maar de brandweer heeft puik werk geleverd”, zegt Etienne Van Hecke van de vzw Begijnhof van Dendermonde. “Brandweerlui slaagden erin om de boom te kleinen en weg te trekken van de gevel. Het was een secuur werk, maar het is prima uitgevoerd. We waren vervolgens erg opgelucht om vast te stellen dat er maar weinig schade werd veroorzaakt. Enkel de dakgoot, naast de dakkapel, werd wat omlaag getrokken. De vensters in de gevel bleven intact.”

Om ook de weg aan de zuidelijke kant van het Sint-Alexiusbegijnhof weer vrij te maken, verzaagde de brandweer de stam en kruin die over de weg hingen tot kleinere stukken. Die liggen voorlopig nog op het binnenplein, omdat de brandweer nog andere dringendere zaken als gevolg van de storm op te knappen had.