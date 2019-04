Bedrijvencentrum bestaat dertig jaar: “Hoge bezettingsgraad bewijst nut” Nele Dooms

18 april 2019

09u50 0 Dendermonde Het Bedrijvencentrum aan de Noordlaan in Dendermonde bestaat dertig jaar. Het biedt kantoor- en bedrijfsruimte aan jonge ondernemingen. “Tal van starters zagen we hier al passeren”, zeggen Karel Uyttersprot en Leo Borms. “De hoge bezettingsgraad toont aan dat dit initiatief van meet af aan zijn nut heeft gehad in Dendermonde.”

Veertien partners waren er nodig en een kapitaal van 27.500.000 euro om dertig jaar geleden, onder impuls van Kamer van Koophandel, het Bedrijvencentrum Dendermonde op te richten. “Bedoeling was jonge ondernemingen een kantoor en bedrijfsruimte aan te bieden, zodat ze een goede start kunnen maken en meteen ook te zorgen voor een dienstenpakket en technische ondersteuning”, zegt Karel Uyttersprot, gedelegeerd bestuurder en mede-oprichter van het BCD. “Zo zijn er vergaderzalen, keuken, onthaal, kopieertoestellen, enzovoort voorhanden om de opstart makkelijker te maken. Daarbovenop komt managementadvies, begeleiding en juridische, sociale en economische bijstand.”

Aanvankelijk was het Bedrijvencentrum ondergebracht aan de LeopoldII-laan, maar in 2003 volgde een verhuis naar nieuwe kantoren aan de Noordlaan. “Veelal worden de ruimten gebruikt door jonge ondernemers die de lokalen gebruiken voor hun opstartperiode. Eens alles goed draait, verhuizen ze naar een eigen vestiging. Zo hebben we hier al tientallen en tientallen starters de revue zien passeren”, zegt Uyttersprot. “Momenteel biedt het BCD onderdak aan 25 jonge ondernemingen. Daarmee zijn alle kantoren en bedrijfsruimtes volledig ingenomen.”

Jong koppel

De hoge bezettingsgraad, goed voor zo’n honderd procent, bewijst het succes en de relevantie van het Bedrijvencentrum in Dendermonde. “Er is wel degelijk nood aan initiatieven als dit om beginnende ondernemingen ondersteuning en een duw in de rug te geven”, zegt Leo Borms, voorzitter van BCD en zaakvoerder van speculoosproducent La Confiance. “Ons Bedrijvencentrum is de ideale startbasis. Vergelijk het een beetje met een jong koppel dat zijn intrek neemt in een volledig uitgerust appartement, voor ze een eigen woning bouwen en betrekken. De starters kunnen hier rekenen op advies en begeleiding en vertoeven midden het gezelschap van gelijkgestemden.”

In het Bedrijvencentrum Dendermonde zijn jonge ondernemingen van allerlei slag te vinden. “De verscheidenheid is enorm”, weet Uyttersprot. “Zo is hier een hoogtechnologische spin-off van de UGent gevestigd, net als een bedrijf gespecialiseerd in hoogtechnologische medische apparatuur, zijn er interim-activiteiten, heeft een software-ontwikkelaar voor de distributie hier onderdak en zijn een importeur van hout voor paletten, een security-bedrijf voor grote evenementen, een inkooporganisatie voor speelgoed en diensten aan bedrijven te vinden. En jaren geleden vond de regionale televisiezender TV Oost hier een eerste onderkomen.”

Bij de dertigste verjaardag van het BCD is ook het bestuur hernieuwd. Leo Borms werd herkozen tot voorzitter en Karel Uyttersprot tot gedelegeerd bestuurder. Jozef Dauwe, die er al bij was sinds de beginjaren nam afscheid.