Bedrijven werken samen rond groene energie Nele Dooms

14 december 2018

15u59 0 Dendermonde Bedrijven op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde gaan samenwerken rond groene energie. Bedoeling is om energie-overschotten beter te benutten. Zeven bedrijven aan het Bosveld bijten de spits af. Ook bij firma’s rond De Saedeleir lopen de eerste gesprekken rond samenwerking. De Business Club Dendermonde is stuwende kracht achter het project.

Dat de Business Club Dendermonde, die bedrijven in Dendermonde verenigt om op te komen voor hun belangen, geen uitdaging uit de weg gaat is al langer duidelijk. De organisatie zorgde er eerder al voor dat aan de toegangswegen van industrieterrein Hoogveld bewakingscamera’s geplaatst werden en dat een supersnel glasvezelnetwerk langs het Hoogveld een feit werd. Momenteel wordt volop werk gemaakt van een volgend project. Dat draait volledig rond duurzame energie.

“Ook heel wat bedrijven zijn bewust bezig met het milieu en willen hun steentje bijdragen voor een beter klimaat”, zegt voorzitter van BCD Hugo Van den Broeck. “We kunnen zelfs trots zeggen dat de bedrijven van de zone Bosveld voor vijftig procent volledig zelfvoorzienend zijn, dankzij zonnepanelen. Alleen wringt het schoentje dat er vaak energie wordt opgewekt op momenten dat ze eigenlijk niet nodig is omdat er geen productie. Of dat er meer energie wordt opgewekt dan op dat bepaald moment nodig is. Het overschot ben je dan gewoon kwijt. Daar willen we een mouw aan passen. Als het stroomoverschot nuttiger besteed wordt, kunnen de bedrijven nog meer op groene stroom draaien.”

Inspiratie haalt de BCD in de derdewereld. “Daar bestaan al samenwerkingen die er voor zorgen dat energie opgeslagen kan worden en verdeeld op momenten dat het nodig is. Dat is nodig om bijvoorbeeld erg afgelegen gebieden in ontwikkelingslanden van stroom te voorzien”, zegt Van den Broecke. “Dat moet ook op het Hoogveld mogelijk worden. Bedrijven wekken groene stroom op, verbruiken zelf wat ze nodig hebben en zorgen ervoor dat het overschot bij andere firma’s die dat kunnen gebruiken terecht komt.”

Omdat een dergelijk project immens veel geld kost, werkt de BCD samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij of POM om zo beroep te kunnen doen op Europese subsidie. Ook het Dendermondse stadsbestuur is bereid het project te ondersteunen. “Bleek dat de wetgeving ook nog een stok in het wiel stak”, zegt Van den Broeck. “Bedrijven mogen geen energie uitwisselen als daarvoor een kabel moet getrokken worden die de openbare weg dwarst. Om daar een mouw aan te passen, delen we het industrieterrein op in zones van bedrijven die bij elkaar liggen zonder straat tussen.”

Het Bosveld is pionier. Zeven bedrijven daar sloten al een intentieverklaring om samen te werken en energie-overschot uit te wisselen. “Voor bedrijven rond de firma De Saedeleir lopen de eerste gesprekken voor een gelijkaardig initiatief”, zegt Van den Broeck. “Het is onze uitdaging om al de bedrijven op het industrieterrein CO2-neutraal te maken. Daarom hopen we dat er na die zeven nog een pak volgen.”