Bedrijven Bosveld wisselen stroom uit ENERGIEPROJECT KRIJGT 20.000 EURO SUBSIDIE VAN PROVINCIE NELE DOOMS

02u53 3 Foto Geert De Rycke De zeven bedrijfsleiders scharen zich achter het energieproject. Dendermonde Zeven bedrijven van het Bosveld aan industrieterrein Hoogveld gaan elektriciteit uitwisselen. "Omdat het ene meer produceert dan verbruikt en het andere omgekeerd", klinkt het. Het pilootproject rond energie, in de schoot van de Business Club Dendermonde, kan op een subsidie van 20.000 euro rekenen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM.

Dat de Business Club Dendermonde (BCD), die alle bedrijven in Dendermonde verenigt, van geen kleintje vervaard is, werd eerder al duidelijk. De organisatie liet al bewakingscamera's plaatsen op het industrieterrein met een fikse daling van het aantal inbraken tot gevolg. Ze realiseerde ook een glasvezelnetwerk langs het Hoogveld, zodat bedrijven onlinedata veel sneller kunnen versturen en binnen krijgen. Nu draait alle aandacht rond energie.





"Samen met VOKA-Kamer van Koophandel hebben we een energieproject voorbereid om bedrijven bewuster met elektriciteit te laten omgaan", zegt Hugo Van den Broeck van de BCD. "We dienden dit proefproject ook in bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM. Ook daar zien ze duidelijk heil in het project. We kunnen rekenen op een subsidie van 20.000 euro. BCD financiert ook nog eens 5.000 euro met eigen middelen."





Overschot

Concreet bestaat het energieproject uit drie onderdelen. Zo gaan zeven bedrijven van het Bosveld elektriciteit onderling uitwisselen.





"Sommige bedrijven wekken zelf groene energie op via onder andere zonnepannelen", zegt bedrijfsleider Luc Macharis van Transport Macharis. "Maar vaak wordt meer energie geproduceerd dan het bedrijf kan gebruiken. Het overschot ben je kwijt. Andere bedrijven hebben op bepaalde momenten dan weer minder opgewekte elektriciteit dan ze nodig hebben. Als we onderling kunnen uitwisselen, worden we daar allemaal beter van."





Om het potentieel van deze energie-uitwisseling in kaart te brengen, doen de bedrijven beroep op de firma Stafco, ook gelegen op het Hoogveld. "Wij zullen een studie uitvoeren om te weten waar piekverbruiken van bedrijven zitten en wanneer ze weinig verbruiken", zegt Sam De Prins. "Doel is om verbruik en productie zo te organiseren dat er bijna een constant verbruik is, of een hoger verbruik als er meer energie opgewekt wordt en omgekeerd. Eens dat allemaal in kaart gebracht, kunnen de bedrijven starten met uitwisselen."





Besparing

Aan het project nemen Pamo Metaal, Transport Macharis, De Leeneer Transport, Veldeman Aannemingen, Vanhouwe Ramen en Deuren, Rental Pumps en Sanders Parts deel. Volgens Van den Broeck is het project een win-winsituatie voor de bedrijven. "Wie nu overschotten heeft, ziet die geïnjecteerd op het net. Tekorten worden van lopende contracten afgehaald tegen betaling", legt hij uit. "Daar worden alleen maar de netbeheerders en elektriciteitsproducenten beter van. De bedrijven lopen de besparing mis. Dankzij de uitwisseling kunnen de bedrijven besparen."





Het energieproject omvat ook de gezamelijk aankoop van laadpalen voor elektrische wagens. De eerste vijf exemplaren zijn al aangekocht en worden binnenkort geïnstalleerd. Een derde luik omvat 'warmtenetten'. Bedrijven kunnen dan gebruik maken van warmte uit de ondergrond om hun gebouwen te verwarmen.