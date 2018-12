Bediend met de glimlach in gloednieuwe Stadswinkel Nele Dooms

08 december 2018

12u12 4 Dendermonde “To serve with a smile”. Dat is volgens burgemeester Piet Buyse (CD&V) voortaan het motto van de Dendermondse dienstverlening. Daarvoor is een gloednieuwe stadswinkel gerealiseerd, aan de voorzijde van het Administratief Centrum. Die staat vanaf nu elke dag open voor de inwoners.

Een klein jaar na de start van een grootschalige renovatie van de voorzijde van het Administratief Centrum aan de Franz Courtensstraat is de nieuwe Stadswinkel van Dendermonde klaar. Van de donkere entree met vijver vol goudvissen en rommelige fietsenstalling is geen sprake meer. Die ruimde plaats voor een grote, overzichtelijke en klare ruimte met neutrale kleuren.

“Hout zorgt voor wat meer warmte en contrasteert met natuursteen”, zegt een fiere schepen Leen Dierick (CD&V). “Leuk meubilair en speelse accenten fleuren de ruimte op. Zo zijn er heel wat typisch Dendermondse details met onder andere Knaptandjes die overal te vinden zijn. Daarvoor hebben we samengewerkt met het Dendermondse Goliart. Een grote glazen wand scheidt het AC voortaan met de straat. Dat staat symbool voor de lage drempel die we willen om hier binnen te springen.”

“Het is immers niet omdat we op vlak van veel diensten, zoals bijvoorbeeld afleveren van identiteitskaarten, een soort monopolie hebben, dat onze klantvriendelijk niet in orde moet zijn”, zegt burgemeester Buyse. “Inwoners kunnen dan wel niet op een ander gaan als ze niet content zijn, toch willen we hen optimaal bedienen én met de glimlach. In die visie past de uitbouw van deze Stadswinkel.”

De nieuwe Stadswinkel is een verkoop-, info-, meld-, aanvraag- en afhaalpunt. Aan een balie zitten vier medewerkers en één onthaal. Inwoners zullen er snel documenten kunnen afhalen of bijvoorbeeld huisvuilzakken kopen. Er is ook ruimte voor twee backoffice-medewerkers. In een apart gespreksbureau kunnen klachten behandeld worden. Er worden ook computers voorzien voor publiekelijk gebruik. En ook het oplaadpunt voor de budgetmeter krijgt een plek in de ruimte.

“In onze Stadswinkel kunnen inwoners zonder afspraak terecht voor een snelle dienstverlening”, zegt Buyse. “We leveren al langer inspanningen om wachttijden aan de loketten te verkleinen. Zo startten we al een service met online documenten en een afsprakensysteem. Nu komt daar de Stadswinkel bij.”

Aan de uitbouw van de Stadswinkel hangt een prijskaartje van liefst 590.000 euro. “Het stadspersoneel heeft er maanden van lawaai, geklop en stof opzitten en inwoners moesten hun weg naar de achterzijde van het AC zoeken om binnen te geraken”, zegt Dierick. “Maar dat is het toch allemaal waard geweest. Ik ben zelf onder de indruk van hoe mooi deze ruimte, ontworpen door Artex Architecten, geworden is.”

Inwoners kunnen er vanaf nu elke werkdag terecht van 9 tot 14 uur. Op woensdag is dat van 14 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. De andere publieksdiensten in het AC, met een loket, kunnen vanaf 2 januari enkel bezocht worden na afspraak. Een afspraak maken kan via de stadswebsite, telefonisch of in de Stadswinkel.