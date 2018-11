Bedanking voor zwerfvuilmeesters Nele Dooms

08 november 2018

10u56 7

Het Dendermondse stadsbestuur en de Milieudienst zorgden in de Reynoutzaal van het stadhuis voor een bedanking van de vele zwerfvuilmeesters die de stad momenteel kent. Een tachtigtal vrijwilligers zijn doorlopend in de weer om zwerfvuil en sluikstorten in hun omgeving op te ruimen en zo de buurt proper te houden. “De zwerfvuilmeesters zorgden er het voorbije jaar voor dat liefst 2.380 vuilzakken van 60 liter met zwerfafval ingezameld werden”, zegt milieu-ambtenaar Inge Smolders. “De groep vrijwilligers blijft overigens groeien. Verschillende van hen hebben zich ondertussen ook geëngageerd om zich in te zetten als bladkorfmeesters, zodat afgevallen bladeren in de herfst opgeruimd geraken. Anderen zorgen dan weer voor andere leuke acties, zoals de slogan een rioolputjes ‘Hier begint de zee’ en eigen stickers tegen zwerfvuil.” Alle zwerfvuilmeesters kregen een kleine attentie en receptie aangeboden. “We zijn allemaal trots om met zo’n team zwerfvuilmeesters te mogen meewerken aan een mooi Dendermonde”, zegt Nele Cleemput namens de vrijwilligers.