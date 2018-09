Battle of Aaghem zet nieuw scoutsjaar in Nele Dooms

05 september 2018

00u00 1 Dendermonde De Scouts en Gidsen van Oudegem-Mespelare zetten dit weekend hun nieuw werkjaar in. Dat gebeurt met "The Battle Of Aaghem", een vervolg op de eerste succesvolle editie vorig jaar. De Scouts gaan op zoek naar de sterkste of stoerste inwoner van Oudegem.

The Battle of Aaghem start op zaterdag 8 september om 13 uur. Teams van maximum zes mensen krijgen drie opdrachten rond snelheid, vertrouwen en pienterheid. De twee teams die de opdrachten het beste uitvoerden, nemen het tegen elkaar op in het finalespel. De winnaar krijgt naast eeuwige roem ook een leuke prijs. Supporters zijn ook welkom om te genieten van het spektakel. Tegelijkertijd vindt er een Vlaamse Kermis plaats.

Om 17.30 uur start een barbecue. Vanaf 19.30 uur kunnen bezoekers genieten van live muziek en kampvuur. Op zondag 9 september openen de Scouts opnieuw hun gelegenheidscafé, vanaf 18 uur.

Alles vindt plaats aan het scoutsplein en in de tuin van de parochiezaal, in de Mevrouw Courtmansstraat. Naar aanleiding hiervan geldt een parkeerverbod in de straat, ter hoogte van het scoutslokaal tussen 10 en 18 uur. De straat wordt ook volledig verkeersvrij. Info: opening@scoutsoudegem.be.