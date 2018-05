Bataklang in Jazzcentrum 08 mei 2018

02u43 0 Dendermonde Voor de tiende keer vindt op zondag 13 mei de JazzBataklang plaats in en rond het Jazzcentrum Vlaanderen. De komst van Tuba Skinny uit New Orleans moet van het gezellige lentefestival een extra feestelijke editie maken.

De Jazzbataklang werd opgericht als opvolger van de beruchte jazzkroegentochten in Dendermonde. Het festival biedt een mengeling van jazz- en bluesmuziek, expo, interviews en creole food. Heel het gebeuren moet de sfeer ademen van New Orleans.





Eerste keer in Benelux

Voor de tiende jubileumeditie is de band Tuba Skinny te gast. De band ontstond in 2009 in de straten van het historische French Quarter van New Orleans. Het ensemble van jonge, toegewijde straatmuzikanten groeide op korte tijd uit tot zowat het beste dat New Orleans te bieden heeft. Tuba Skinny serveert spirituals, hokum blues, ragtime, calypso en traditionele jazz, met aanstekelijk enthousiasme en virtuositeit. Het is de allereerste keer dat ze naar de Benelux afzakken.





Gospelmis

Naast Tuba Skinny brengt de Jazzbataklang acts van Belgische bodem. Zo zijn Boogie Phil & The Whise Guys te gast met boogie-woogie en swing jazz. Ook Scotch, no soda!, Jail City Veterans en Patrick Smet staan op het podium. De dag start traditiegetrouw met een gospelmis met muziek van jazzpianist Norbert Detaeye in de kerk van Sint-Gillis.





De optredens starten vanaf 13.30 uur aan het Jazzcentrum Vlaanderen. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: www.jazzcentrumvlaanderen.be/jazzbattaklang. (DND)