Bastion V organiseert nieuwe editie Lumen: ga uit de bol voor het goede doel Nele Dooms

22 november 2018

Bastion V, een groep vrienden die feestjes organiseert in Dendermonde, presenteert een nieuwe editie van ‘Lumen’. Het feestje vindt plaats op vrijdag 23 november. Liefhebbers kunnen terecht in De Zep, aan de LeopoldII-laan. Het concept bestaat uit leuke muziek in het decor van de ondergrondse bunker. Achter de draaitafels nemen dj’s Timmerman, Shady Lady, OvT en Jeudy & Fish plaats. De party start om 23 uur. Toegangskaarten kosten 6 euro in voorverkoop, 8 euro aan de kassa. Iedereen is welkom. De organisatoren steunen met de opbrengst de organisatie ‘Rebuild Gili’. Deze NGO wil in samenwerking met de lokale bevolking de Gili-eilanden heropbouwen na de aardbevingen in Indonesië deze zomer.