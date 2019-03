Basketbalclub Onder Ons laat zonen tegen vaders spelen Nele Dooms

23 maart 2019

15u23 0

Een basketbalwedstrijd van de jongens van de U16 tegen hun vaders, en zelfs een opa van 73 jaar, zorgde zaterdagnamiddag voor dolle ambiance in de sporthal van Grembergen. De zonen van basketbalclub Onder Ons Grembergen zaten er op gebrand om hun vaders af te troeven, omdat die de voorbije maanden al te vaak commentaar vanop de zijlijn gaven. Maar dat draaide toch wat anders uit: de vaders wonnen de match met 34-40. Met de hulp van drie coaches weliswaar. Het was trainer Michiel die met het idee was gekomen om een zonen-vaders-wedstrijd te organiseren. “Onze U16 zijn aan een heel straf seizoen bezig”, vertelt hij. “We maken zelfs kans op de kampioenstitel. Maar het is belangrijk dat de jongens ook weten dat plezier maken het allerbelangrijkste is. Het zijn pubers en die zijn doorgaans nogal competitief tegenover hun papa’s. Daarom leek het tof eens te zien wie van de twee nu aan het langste eind zou trekken bij een basketmatch.” De vaders, de meeste van hen nooit gebasket, kregen een viertal trainingen om zich voor te bereiden en toonden zaterdag geen mededogen voor hun zonen. De match lokte heel wat supporters naar de Scheldedreef en voor extra ambiance zorgden cheerleaders en muzikanten.