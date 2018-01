Basisschool Echo zet in op gezonde voeding en sport 27 januari 2018

03u21 0 Dendermonde De gemeentelijke basisschool Echo in Oudegem zet in op gezonde voeding en sport. Dat toonden de leerlingen gisteren met veel enthousiasme aan hun ouders en sympathisanten van de school.

Die waren welkom tijdens de openschooldag. "We werkten met de leerlingen een volledig project uit rond gezonde voeding en sport", zegt directeur Verneirt. "Apotheose is een dag waar iedereen een kijkje kan komen nemen naar de resultaten. Via reportages op het smartboard en een tentoonstelling van geknutselde werkjes kunnen alle bezoekers ontdekken wat er de voorbije week allemaal op het programma stond."





Iedere Echo-klas had alvast elke dag sport op het programma staan: van turnen en dansen tot lopen en aerobic. De kinderen maakten ook zelf gezonde hapjes en drankjes. Bezoekers konden die gisteren komen proeven in het 'oudercafé' in de school. (DND)