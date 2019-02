Basisschool Atheneum zorgt voor gedichten tussen bomen Nele Dooms

In basisschool Atheneum van Dendermonde hangen gedichten tussen de bomen. Daar zorgden de kleuters van de basisschool voor. Het Atheneum werkte een hele week rond poëzie en theater. Aanleiding is de jaarlijkse Gedichtenweek, die dit jaar rond het thema “vrijheid” draait. “Samen met de de klasleerkrachten werkten de kleuters aan een themagedicht”, zegt directeur Kathy van Langenhoven. “Eerst kregen de kinderen een poppenkastspel en een rollenspel te zien. Daarna gingen ze zelf aan de slag om tot poëzie te komen. De resultaten mogen er zeker zijn. Om die de tonen, werden bomen gemaakt om de gedichten in en tussen te hangen.” Ook de kinderen van de lagere school namen deel aan de poëtische projectweek. Zij werkten een volledig vrij podium uit rond gedichten. Dat resulteerde in een “Poetry wall” met werken en gedichten van al de leerlingen.