Basisschool Atheneum opent Poetry Wall 27 januari 2018

De basisschool van het Koninklijk Atheneum heeft vanaf nu een unieke 'Poetry Wall', een muur vol gedichten.

Die werd gisterennamiddag op de speelplaats van de lagere school officieel ingehuldigd. "Dit is het resultaat van een volledige gedichtenweek rond het thema theater", zegt directeur Kathy Van Langenhoven. "In onze school besteedden we de voorbije dagen extra aandacht aan poëzie en theater. De kleuters werkten aan een themagedicht en de kinderen van de lagere school kregen de kans allerlei dichtwerkjes neer te pennen. Zij werkten ook de inhoud van deze Poetry Wall uit." De muur toont werken die tijdens een vrij podium eerder die dag naar voor gebracht werden, aangevuld met gedichten van de kinderen en kleuters zelf. (DND)