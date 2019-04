Basisschool Appelbloesem voor één keer Appeldorp Nele Dooms

04 april 2019

De gemeentelijke freinetschool De Appelbloesem in Appels werd donderdag voor een keer omgetoverd van basisschool naar dorpje. In het Appeldorp openden heel wat winkeltjes en handelszaken de deuren. De leerlingen konden shoppen, op restaurant gaan, de kapper binnenstappen, op café gaan enzovoort. Ze hielden ook hun eigen zaak open om centen te verdienen. “Dat kunnen ze dan besteden in een ander winkeltje”, leggen de leerkrachten uit. “Dit hele project heeft één groot opzet: de kinderen aan den lijve laten ondervinden hoe je met geld omgaat. Maar ook bijvoorbeeld klanten correct bedienen, is van tel. We proberen het echte leven wat na te bootsen. Dat doen we al spelenderwijs, maar tegelijk leren de kinderen ook heel veel bij: van technisch rekenen tot teruggeven op euro’s, gericht luisteren en plannen, en mondelinge taalvaardigheid.”