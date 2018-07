Barbecue voor laatste Duivelse match 12 juli 2018

02u33 0 Dendermonde De Diablo Fanatics van Baasrode, die de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het voorbije WK-voetbal uitzonden op groot scherm in de Panterhals, plannen nog een allerlaatste voetbalfeest.

Aanvankelijk was voorzien om bij een finale van de Belgen zondag een barbecue te koppelen aan de wedstrijd. Omdat De Rode Duivels gisteren verloren tegen Frankrijk, zit er geen finale in. Maar de Diablo Fanatics hebben wel een oplossing om er nog een laatste keer een lap op te geven en een geslaagd WK op een leuke manier af te ronden. De geplande barbecue zal plaatsvinden op zaterdag 14 juli. Dan spelen de Rode Duivels voor brons. Voor de wedstrijd kan er lekker gegeten worden. De barbecue start om 12 uur aan de Pantershal. Volwassenen betalen 17 euro, kinderen 10 euro. Er wordt ook een springkasteel voorzien.





De wedstrijd van de Rode Duivels, die begint om 16 uur, wordt opnieuw op groot scherm uitgezonden. Iedereen is welkom. Meer info en inschrijvingen voor de barbecue via de Facebook-pagina van de Diablo Fanatics. (DND)