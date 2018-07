Barbecue om geslaagd WK voetbal af te sluiten 16 juli 2018

02u23 0 Dendermonde "Eén woord heb ik over de voorbije maand: Merci! Zowel aan de Rode Duivels als aan de vele supporters die bij ons de wedstrijden op groot scherm kwamen bekijken." Dat zegt Vanessa Sarens van fanclub Diablo Fanatics van Baasrode.

Die bracht alle wedstrijden van de Rode Duivels in de Pantershal op een groot scherm en lokte daar telkens honderden toeschouwers mee. De wk-maand afsluiten gebeurde zaterdag met een barbecue voor de uitzending van de troostfinale van de Rode Duivels tegen Engeland. "Aanvankelijk was die barbecue voorzien voor als de Duivels de finale zouden spelen", zegt Sarens. "Het werd echter de troostfinale en dan hebben we daar nog maar een laatste keer één groot feest van gemaakt. Heel wat volk kwam meesmullen. En als kers op de taart kregen ze nog een schitterende match van onze Belgen te zien, met een 2-0 overwinning."





Ook in Opdorp zorgde Middenstand Opdorp Leeft zaterdag voor de uitzending van de troostfinale op groot scherm. Daar volgde een afterparty in het voetbaldorp op de Dries. "Met dit initiatief willen we onze trouwe bezoekers bedanken om telkens op post te zijn om de Rode Duivels aan te moedigen", zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. "Het was leuk dat elke wedstrijd opnieuw volwassenen en kinderen massaal opdaagden. Dat heeft dit hele gebeuren tot een heel mooie maand gemaakt." (DND)