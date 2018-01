Barbara Pas lijsttrekker Vlaams Belang 02u50 0

Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Dendermonde Barbara Pas zal bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober de lijsttrekker zijn voor het Vlaams Belang. Dat werd zopas bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij in het Dendermondse stadhuis, in aanwezigheid van nationaal voorzitter Tom Van Grieken.





Barbara Pas (36) is momenteel fractievoorzitter in de Kamer en nationaal ondervoorzitter van het Vlaams Belang. Ze zetelt al elf jaar in de Dendermondse gemeenteraad. Gemeenteraadslid en provincieraadslid Stefaan Van Gucht zal de verkiezingslijst duwen. Samen met de bestuursploeg zal Barbara Pas nu werk maken van de verdere lijstvorming en het verkiezingsprogramma.





Een eerste aanzet daartoe werd reeds gegeven met een grootschalige enquête die in alle Dendermondse bussen viel. Ook via een online-enquête kunnen de Dendermonse inwoners nog tot het einde van de maand hun mening laten horen. De resultaten van de enquête worden begin februari bekend gemaakt. (DND)