Bakker klaagt gebrek aan communicatie bij werken aan Nele Dooms

29 november 2018

14u59 0 Dendermonde Bakker Sammy Van Malderen van de gelijknamige bakkerij in de Zandstraat in Appels klaagt het gebrek aan communicatie bij de werken die momenteel in zijn buurt plaatsvinden aan. Eandis laat werken aan de nutsleidingen uitvoeren in de Zandstraat en Koebosstraat. “Als ik zelf niet met de werklui gaan praten was, wist ik niets”, haalt hij uit.

Er werden nochtans brieven met informatie aan buurtbewoners door Eandis en stadsbestuur van Dendermonde verspreid. “Van de nutsmaatschappij kregen we amper twee dagen voor de start van de werken een brief. Die meldde de start op 19 november en een duurtijd van tien dagen”, vertelt Van Malderen. “Zopas kregen we een brief van de stad, terwijl de werken eigenlijk al bezig waren. Daarin staat dat dit project zal duren tot liefst 23 december, in verschillende fasen. Beide berichten vertellen dus iets anders en telefoontjes naar alle mogelijke contactpersonen op de brieven leverden niets op. Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd, zonder antwoorden.”

Van Malderen ging dan maar zelf zijn licht opsteken bij de werklui die de werken momenteel uitvoeren. “De brief van de stad maakte immers ook melding dat de Denderstraat een tijd zou afgesloten worden ter hoogte van de Zandstraat”, zegt Van Malderen. “Voor een middenstander is het natuurlijk wel belangrijk om te weten of zijn zaak bereikbaar is, zowel voor klanten als voor leveranciers. Wat blijkt? De Denderstraat wordt niet afgesloten en de werklui vertellen zelfs dat ze tegen eind volgende week, 7 december dus, klaar zullen zijn met alles.”

De bakker begrijpt er niets van. “Geen probleem dat er werken plaatsvinden, dat moet nu eenmaal gebeuren”, zegt hij. “Maar het gebrek aan en de foute communicatie zou toch niet mogen. Bij een firma hier wat verderop moest een chauffeur noodgedwongen in zijn vrachtwagen slapen omdat hij hier toekwam zonder te weten dat de firma niet te bereiken was. Dat krijg je natuurlijk als bewoners niet correct geïnformeerd worden.”

De nutswerken in de Zandstraat en Koebosstraat gebeuren in diverse fasen, op verschillende plaatsen. Voor de werkzone tussen de Denderstraat en de Zandstraat 113 zullen er tijdelijke verkeerslichten staan om het verkeer beurtelings door te laten.