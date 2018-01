Bakken kritiek op staat Gedempte Dender PARKING LIGT BEZAAID MET PUTTEN EN PLASSEN NELE DOOMS

02u49 0 Foto Geert De Rycke De parking aan de Gedempte Dender ligt bezaaid met diepe putten en plassen. Dendermonde De slechte staat van de parking Gedempte Dender in Dendermonde is opnieuw onderwerp van bakken kritiek. De ondergrond ligt momenteel bezaaid met talloze diepe putten en plassen. Het stadsbestuur plant een opwaardering, maar een volledige verharding van de parking zit er nog altijd niet in.

De Gedempte Dender ontstond toen de Oude Dender in de binnenstad werd dichtgesmeten. Sindsdien wordt er op geparkeerd. Maar al jaren is de staat van de parking ook een ware doorn in het oog van omwonenden, voorbijgangers én gebruikers van het terrein. In de zomer is het vaak een stoffige vlakte, met stofhinder voor omwonenden tot gevolg. In de winter ontstaat er één grote modderpoel, bezaaid met diepe putten en plassen.





"Terrein blijft een hel"

Momenteel is het weer van dat. De situatie zorgt voor bakken kritiek op de toestand. "Op den duur moet je al laarzen aan doen om te kunnen parkeren", klinkt het bij boze Dendermondenaren. "Het is ongehoord dat een parking waarvoor je moet betalen om er je auto te zetten er in zo'n toestand bijligt." Recent kondigde het Dendermondse stadsbestuur een opwaardering van het parkeerterrein aan. Zo werd in het najaar een groene haag rondom de site aangeplant, om de Gedempte Dender te vergroenen. Al wordt die ingreep nu eerder erg sceptisch bekeken. "De rand van de parking mag er nu dan misschien wel mooier uitzien, het terrein zelf blijft een hel", zegt gemeenteraadslid Klaartje Van Havermaet (N-VA). "De haag verstopt de putten en plassen misschien wel, maar gebruikers moeten er toch tussen blijven laveren."





Regen en vriesweer

Schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V) legt de oorzaak van de huidige slechte staat van de ondergrond bij de vele regen en het vriesweer van voorbije weken. "De stad wil ook werk maken van een betere toegankelijkheid", zegt ze. "Op het meest gebruikte deel van de parking, ter hoogte van de Bogaerdbrug, voorzien we asfaltstroken die naar de parkeerplaatsen leiden. Die asfaltering is tot nu toe nog niet gebeurd, omdat hiervoor een bouwvergunning nodig was. Die heeft de stad ondertussen net in handen, maar ze moet eerst dertig dagen uithangen. Pas daarna kunnen deze werken starten."





Geen verharding

Voor oppositiepartij N-VA is ook dat nog geen afdoende oplossing. "Het echte probleem, de vele putten en modder overal, wordt hiermee niet aangepakt", zegt gemeenteraadslid Bart Nobels. "Het meest kritische probleem blijft de ondergrond. Een volledige verhardering daarvan is volgens ons absoluuut geen zotte of overbodige investering. Integendeel. Je kan de bevolking toch niet wijsmaken dat je de parking opsmukt zonder aan de grootste ergernis van gebruikers en omwonenden tegemoet te komen? Helaas werkt de stad wel op deze manier."





Het Dendermondse schepencollege blijft echter volhouden dat een nieuwe, verharde ondergrond niet wenselijk is, omdat de Gedempte Dender slechts tijdelijk is. Waterwegen en Zeekanaal, eigenaar van de site, heeft immers plannen om de Dender weer open te leggen. Dat kan evenwel nog ettelijke jaren duren, want momenteel zijn de nodige budgetten voor dat project niet voorhanden.