Bakfiets vol speelplezier trekt pleintjes rond 11 juli 2018

Ook deze zomer trekken de monitoren van mobiele speelpleinwerking Vollen Bak er weer op uit in Dendermonde.





Gisteren streken ze met hun bakfiets vol spelmateriaal neer op het pleintje aan de Sint-Jorisgilde. De jeugddienst mikt met het initiatief op sociale wijken en geeft kinderen daar de kans om ook te genieten van speelpleinwerking. "Kinderen kunnen vrij aansluiten", klinkt het. In de Sint-Jorisgilde werd gisteren alvast enthousiastmeegespeeld. Vandaag is Vollen Bak te gast op het pleintje aan de Serbosstraat in de Boonwijk in Sint-Gillis. De mobiele speelpleinwerking doet deze zomer ook verschillende keren de pleintjes van de wijk Keur aan de Posthoornstraat, van de Vijverstraat in de wijk Donk-Vlotgras en aan de Zwarte Beekstraat in het Hof ten Rode aan. (DND)