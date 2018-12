Badminton 4 Life zorgt voor mooie cheque aan goed doel Nele Dooms

10 december 2018

11u33 0

De badmintonclub BC Oudegem heeft van de derde editie van haar “Badminton 4 Life” een succes gemaakt. Een heel weekend lang werd er in de sporthal van Oudegem aan badminton gedaan. Iedereen kon badmintonvelden huren om er wedstrijdjes te spelen of initiatielessen te volgen. Ook een ontbijt, lunch, karaoke en pannenkoekenbak stonden op het programma. “De opbrengst hiervan klokken we af op 4.500 euro”, zegt Stijn Peersman van BC Oudegem. “Dat is dus een mooie, dikke cheque voor het goede doel dat we kozen.” De badmintonclub steunt Levensvreugde Verblijven vzw uit Aalst.