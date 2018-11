Babbel met artiest in Jazzcentrum Nele Dooms

23 november 2018

Het Jazzcentrum Vlaanderen van Dendermonde organiseert op donderdag 29 november een “Artist Talk”. Geert Ryssen praat met bassist Colin Gibson. Die speelde in de jaren zeventig en tachtig bij enkele prominente internationale bands zoals Ginger Baker Airforce, Mark Almond, The Movies en Snafu en was te horen op tal van albums als gast- of sessiemuzikant. Recenter speelde hij bij de bluesband Buick 6 rond gitarist Roger Hubbard. Het publiek mag zich verwachten aan een interessante babbel met Colin over zijn muzikale carrière op de grens van jazz, blues en rockmuziek. Er komt ook een streepje live muziek aan te pas met Colin, Ilja De Neve, Andrew Neate en James Gulliver. De Artist Talk start om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Jazzcentrum, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. toegangskaarten kosten 5 euro voor leden, 10 euro voor niet leden. Info: www.jazzcentrumvlaanderen.be.