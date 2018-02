Baasrode neemt afscheid van carnaval met popverbranding 14 februari 2018

02u59 0 Dendermonde De inwoners van Baasrode hebben gisteravond afscheid genomen van carnaval met de traditionele popverbranding.

Dit jaar hebben ze het stadhuis van Dendermonde in brand gestoken, omdat Baasrode vier dagen 'onafhankelijk' was verklaard door de carnavalisten. Sommigen kregen zelfs een speciaal paspoort aangereikt als inwoner van Baasrode. Prinses Peggy bedankte ook iedereen die had deelgenomen. "Ik heb vanop de eerste rij genoten van een prachtige carnavalsstoet. Iedereen vierde samen feest met elkaar, er was geen ruzie en zo moet carnaval ook zijn. Ik wil iedereen hiervoor ontzettend hard bedanken", aldus Peggy. Na haar dankwoord zong ze ook nog twee liedjes en was het tijd om de pop in brand te steken. Bij het afscheid van de popverbranding vloeiden ook de nodige tranen. De carnavalisten gingen daarna nog even vieren om daarna in hun bed te kruipen. (KBD)