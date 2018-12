Baasrode moet “Lichtdeurpken” aan de Schelde worden Nele Dooms

13 december 2018

‘Den Bostroëneir’, een groep van Baasrodenaren die het dialect en de folklore van Baasrode hoog in het vaandel dragen, doet een oproep naar de inwoners van de gemeente om hun huizen aanstaande zaterdag 15 december sfeervol te verlichten. Zaterdag vindt immers het licht- en vuurfestival Wintering in Baasrode plaats. Op verschillende locaties vinden meer dan dertig bijzondere vuuracts, muzikale optredens, workshops en tentoonstellingen plaats die Baasrode moeten omtoveren tot één groot magisch verlicht dorp. “Ook de inwoners zelf kunnen daar hun steentje toe bijdragen”, klinkt het bij Den Bostroëneir. “Daarom doen we een oproep naar alle Baasrodenaren om zelf ook voor sfeervolle verlichting te zorgen en zo van onze gemeente een sprookjesachtig dorp te maken. We vragen aan iedereen om zaterdag vanaf 17 uur mooie kaarsjes of verlichting aan de huizen te zetten.”

