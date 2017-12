Baantjes zwemmen voor het goede doel 02u29 0 Foto Geert De Rycke

Meer dan 500 km werden bij elkaar gezwommen tijdens de Swimathon in zwembad Olympos van Dendermonde. De zwemmarathon vond plaats in het kader van de Warmste Week. "Al het inkomgeld tijdens de marathon en alle bijkomende sponsoring gaat integraal naar het goede doel", zegt directeur Greet Van Erdeghem. "Dat is To Walk Again, de organisatie van Marc Herremans om mensen met een verlamming weer de kans te geven om te stappen."





(DND)