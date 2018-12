AZ Sint-Blasius werkt mee aan nieuw onderzoek dat kankertherapie draaglijker moet maken Nele Dooms

11u58 6 Dendermonde Dendermonde wordt de bakermat van een nieuw onderzoek naar het draaglijker maken van kankertherapie. Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius en het stadsbestuur van Dendermonde verlenen daarvoor hun medewerking aan de Odisee Hogeschool en de Vrije Universiteit Brussel. “We onderzoeken de invloed van verschillende technieken en therapieën op het welzijn van ernstig zieken en hun omgeving”, klinkt het.

Mindfulness, yoga, ademhalingsoefeningen en creatieve kunsttherapie. Het zijn die technieken en therapieën waar vanaf januari in Dendermonde oncologische patiënten, samen met hun partner of mantelzorgers, mee kennis kunnen maken. “We geloven erin dat dergelijke technieken het welzijn van personen met een ernstige ziekte erg kunnen verbeteren”, zegt Marijke De Couck, coördinator van het onderzoek. “We gaan het effect bekijken van vier therapievormen op patiënt én mantelzorger.”

“Leven met een oncologische aandoening is immers een zware opdracht, zowel voor de persoon met kanker als voor de partner of mantelzorger”, zegt dokter Jan Decloedt, coördinator van de Borstkliniek in het AZ Sint-Blasius. “Vermoeidheid, pijn, stress, angst en verdriet verlagen de levenskwaliteit. Als er een onderzoek komt om dat allemaal voor de patiënten en hun omgeving draaglijker te maken, dan werken we daar als ziekenhuis graag aan mee. We hebben met Sint-Blasius al een jarenlange positieve ervaring met het welzijnsprogramma ‘Herstel en Balans’ voor kankerpatiënten. De nieuwe wetenschappelijke studie kan meer inzichten geven in welzijnsbevorderende therapieën, waar ook de partner baat bij heeft.”

Voor het onderzoek start in Dendermonde vanaf januari 2019 een nieuw programma voor kankerpatiënten en hun partner of mantelzorger met de vier technieken. De studie wordt gecoördineerd door de Odisee Hogeschool en de Vrije Universiteit Brussel. “Met onze studie willen we de effecten testen op pijn, vermoeidheid, stress en depressie bij oncologische patiënten in gevorderde stadia”, zegt Liza Musch, onderzoeker bij de Odisee Hogeschool. “Tegelijk onderzoeken we het effect op hun partner of mantelzorger. De deelnemers volgen een vijf weken durend programma, waarin zij samen met hun mantelzorger kennismaken met de verschillende technieken. Zo kunnen zij ervaren welke techniek of therapie hen het best ligt. De deelnemers vullen op vaste tijdstippen vragenlijsten in en zullen enkele metingen zoals bloeddruk en hartslag laten uitvoeren. Dat laat ons toe het effect te meten en in kaart te brengen.”

Naast medewerking van het Dendermondse ziekenhuis, komt er ook steun van het stadsbestuur. “Dendermonde investeert graag in initiatieven die het welzijn van de bevolking bevorderen”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Het initiatief koppelt wetenschappelijk onderzoek aan een waardevol aanbod voor mensen met kanker. Om het project concreet vorm te geven stellen we graag de schepenzaal ter beschikking, één van de mooiste zalen in ons stadhuis.”