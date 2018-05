AZ Sint-Blasius behaalt opnieuw kwaliteitslabel 04 mei 2018

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde is er opnieuw in geslaagd om het JCI-kwaliteitslabel te bemachtigen. Dat geeft aan dat het ziekenhuis 'een kwaliteitsvolle, veilige en patiëntgerichte zorg volgens de hoogste internationale normen' biedt. JCI staat voor Joint Commission International, die wereldwijd ziekenhuizen onderzoekt en beoordeelt. Voor AZ Sint-Blasius is het de tweede erkenning, drie jaar na de eerste in 2015. "Dit label biedt patiënten de garantie dat we een uitstekend en veilig georganiseerd ziekenhuis zijn", zegt directeur Karen Pieters. "Voor de ruim 1.300 artsen en medewerkers is de erkenning een stimulans om hun engagement voor een steeds betere zorg blijvend voort te zetten. We willen ook in de toekomst onze dienstverlening blijven verbeteren."





Het JCI-team bezocht eind april het Dendermondse ziekenhuis en onderzocht een week lang alle aspecten van de werking. "De doorlichting gebeurde heel grondig", zegt kwaliteitsmanager Brenda Droesbeke. "De onderzoekers spraken met artsen en medewerkers én met patiënten. De focus lag immers op de ervaringen van de patiënten zelf en hun familie." (DND)